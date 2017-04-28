За сутки в Рязани и области изъято более 500 литров спиртного

В Рязани нарушения были выявлены в магазине на улице Гоголя, а также в кафе, находящемся на улице Предзаводской.

Общество

В четверг, 27 апреля, в ходе рейдов в Рязани и области сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 500 литров спиртного. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В Рязани нарушения были выявлены в магазине на улице Гоголя, а также в кафе, находящемся на улице Предзаводской.

В Рязанском районе спиртное без лицензии продавалось в деревнях Пущино и Рубцово.

Незаконную продажу алкоголя полицейские пресекли в сёлах Меньшие Можары и Муравлянка Сараевского района и в рабочем посёлке Кадом.

Нарушители будут наказаны.