http://7info.ru/news/ryazan-society/za_sutki_v_rjazani_i_oblasti_izjato_bolee_500_litrov_spirtnogo/
За сутки в Рязани и области изъято более 500 литров спиртного
Общество 229
За сутки в Рязани и области изъято более 500 литров спиртного
Общество 229
В Рязани нарушения были выявлены в магазине на улице Гоголя, а также в кафе, находящемся на улице Предзаводской.
В четверг, 27 апреля, в ходе рейдов в Рязани и области сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 500 литров спиртного. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
В Рязани нарушения были выявлены в магазине на улице Гоголя, а также в кафе, находящемся на улице Предзаводской.
В Рязанском районе спиртное без лицензии продавалось в деревнях Пущино и Рубцово.
Незаконную продажу алкоголя полицейские пресекли в сёлах Меньшие Можары и Муравлянка Сараевского района и в рабочем посёлке Кадом.
Нарушители будут наказаны.