За прошлый год жители Рязанской области взяли кредитов почти на 44 млрд. рублей

В структуре регионального розничного кредитного портфеля доля жилищных кредитов увеличилась с 41,5 до 45,4%.

Общество

В 2016 году населению Рязанской области выдано кредитов на 43,9 млрд. рублей, что в 1,3 раза превысило показатель 2015 года. Рост отмечен как в сфере потребительского, так и в сфере жилищного кредитования, сообщает Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В структуре регионального розничного кредитного портфеля доля жилищных кредитов увеличилась с 41,5 до 45,4%. В истекшем году жителям Рязанской области предоставлено 7833 таких кредита на сумму 11,3 млрд рублей. Средний размер кредита увеличился до 1,45 млн рублей, средний срок погашения составил 15 лет и 3 месяца, а средний уровень процентной ставки снизился за год с 13,2% до 12,5% годовых.

На 1 января 2017 года на территории Рязанской области действовали 3 региональных банка, 6 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 232 обособленных структурных подразделения (дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).