За прошлый год в рязанских исправительных учреждениях изъяли почти пол килограмма наркотиков

В 2016 году удалось снизить количество совершённых спецконтингентом преступлений на 43%.

Общество

В четверг, 2 февраля, в актовом зале УФСИН России по Рязанской области состоялось совещание по подведению итогов работы оперативно-режимных служб за 2016 год, на которое были приглашены сотрудники отделов организации службы охраны и воспитательных служб учреждений. Об этом сообщает сайт ведомства.

Одним из приоритетных направлений деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в исправительных учреждениях является работа по изъятию у осуждённых и предупреждение поступления на территорию учреждений запрещённых предметов.

В выступлении докладчиков прозвучало, что в 2016 году удалось снизить количество совершённых спецконтингентом преступлений на 43%. Из незаконного оборота содержащихся в ИУ и СИЗО в прошлом году было изъято около 500 грамм наркотических средств, 473 средства сотовой связи. Заблокировано 1265 сим-карт, находящихся в незаконном пользовании спецконтингента.

За 12 месяцев 2016 года в учреждениях изъято при доставке 26 700 рублей; спиртных напитков промышленного изготовления около 15 литров; наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 466,453 грамм.

По итогам прошлого года на совещании были награждены лучшие отделы и сотрудники оперативно-режимных служб, сотрудники отделов организации службы охраны учреждений УИС региона, показавшие высокие результаты деятельности.