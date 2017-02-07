За ночь с улиц Рязани убрали 478 кубометров снега

7 февраля в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 4 трактора, 5 погрузчиков, 14 самосвалов.

Общество

В ночь с 6 на 7 февраля в уборке проезжих частей дорог Рязани была занята 61 единица техники. Снег убирали с улиц Есенина, Соборной, Сенной, Интернациональной, Кремлевского вала, а также с каждого района областного центра. Как сообщает сайт администрации Рязани, за ночь было вывезено 478 кубических метров снега.

7 февраля в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 4 трактора, 5 погрузчиков, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города.

Проезжая часть дорог Рязани и тротуары обрабатываются пескосоляной смесью.