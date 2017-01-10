За ночь с улиц Рязани убрали 2 788 кубометров снега

На улицах города работали 4 трактора, 3 погрузчика и 15 самосвалов.

Общество

В ночь на вторник, 10 января, на улицах Рязани работали 88 единиц техники. 4 трактора, 3 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города убирали с улиц Полонского, Пожалостина, Грибоедова, Радищева, Дзержинского, Свободы, Соборной, Московском шоссе, Первомайском проспекте, улице и площади Ленина, Северной окружной дороги.

Всего, по данным сайта администрации города Рязани, было убрано и вывезено 2 788 кубических метра снега.

Проезжую часть и тротуары обрабатывали пескосоляной смесью.