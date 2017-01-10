http://7info.ru/news/ryazan-society/za_noch_s_ulic_rjazani_ubrali_2_788_kubometrov_snega/
За ночь с улиц Рязани убрали 2 788 кубометров снега
Общество 75
За ночь с улиц Рязани убрали 2 788 кубометров снега
Общество 75
На улицах города работали 4 трактора, 3 погрузчика и 15 самосвалов.
В ночь на вторник, 10 января, на улицах Рязани работали 88 единиц техники. 4 трактора, 3 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города убирали с улиц Полонского, Пожалостина, Грибоедова, Радищева, Дзержинского, Свободы, Соборной, Московском шоссе, Первомайском проспекте, улице и площади Ленина, Северной окружной дороги.
Всего, по данным сайта администрации города Рязани, было убрано и вывезено 2 788 кубических метра снега.
Проезжую часть и тротуары обрабатывали пескосоляной смесью.