За ночь с проезжих частей дорог Рязани было убрано 76 кубометров грунтовых наносов

Всего же с начала весеннего периода с улиц областного центра было убрано более 6 тысяч кубометров грунтовых наносов.

Общество

В ночь на четверг, 4 мая, с проезжих частей дорог Рязани было убрано 76 кубометров грунтовых наносов. 44 единицы спецтехники работали на улицах Типанова, Каширина, Семинарской, Промышленной, Молодцова, Костычева, Высоковольтной.

Всего же с начала весеннего периода с улиц областного центра было убрано более 6 тысяч кубометров грунтовых наносов, сообщает сайт администрации Рязани.

Днём 4 мая в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 3 трактора, 5 погрузчиков, 19 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.