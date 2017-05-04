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http://7info.ru/news/ryazan-society/za_noch_s_proezzhih_chastej_dorog_rjazani_bylo_ubrano_76_kubometrov_gruntovyh_nanosov/

За ночь с проезжих частей дорог Рязани было убрано 76 кубометров грунтовых наносов
Всего же с начала весеннего периода с улиц областного центра было убрано более 6 тысяч кубометров грунтовых наносов.

Общество   64

В ночь на четверг, 4 мая, с проезжих частей дорог Рязани было убрано 76 кубометров грунтовых наносов. 44 единицы спецтехники работали на улицах Типанова, Каширина, Семинарской, Промышленной, Молодцова, Костычева, Высоковольтной.

Всего же с начала весеннего периода с улиц областного центра было убрано более 6 тысяч кубометров грунтовых наносов, сообщает сайт администрации Рязани.

Днём 4 мая в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 3 трактора, 5 погрузчиков, 19 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.