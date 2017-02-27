За минувшую неделю в Рязанской области родилось 186 детей

В областном перинатальном центре в Рязани, городском роддоме №2 и акушерском стационаре при Михайловской ЦРБ.

Общество

С 20 по 26 февраля в Рязанской области родилось 186 детей. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Среди новорождённых – 86 девочек и 100 мальчиков. В областном перинатальном центре в Рязани, городском роддоме №2 и акушерском стационаре при Михайловской ЦРБ на свет появились пять пар близнецов.