http://7info.ru/news/ryazan-society/za_minuvshuju_nedelju_v_rjazanskoj_oblasti_rodilos_186_detej/
За минувшую неделю в Рязанской области родилось 186 детей
Общество 100
За минувшую неделю в Рязанской области родилось 186 детей
Общество 100
В областном перинатальном центре в Рязани, городском роддоме №2 и акушерском стационаре при Михайловской ЦРБ.
С 20 по 26 февраля в Рязанской области родилось 186 детей. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.
Среди новорождённых – 86 девочек и 100 мальчиков. В областном перинатальном центре в Рязани, городском роддоме №2 и акушерском стационаре при Михайловской ЦРБ на свет появились пять пар близнецов.