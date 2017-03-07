Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-society/za_fevral_na_gorjachuju_liniju_minzdrava_obratilos_258_rjazancev_/

За февраль на «горячую линию» минздрава обратилось 258 рязанцев
По сравнению с предыдущим месяцем число обращений снизилось на 7%.

Общество   112

В феврале 2017 года на «горячую линию» министерства здравоохранения Рязанской области поступило 258 звонков. Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

По сравнению с предыдущим месяцем число обращений уменьшилось на 7%. Абонентов интересовали вопросы лекарственного обеспечения, обязательного медицинского страхования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, качества оказания медицинских услуг. По всем вопросам даны разъяснения специалистами министерства.

Помимо «горячей» телефонной линии взаимодействие с гражданами осуществляется, в частности, через специальные разделы официальных сайтов медицинских учреждений региона. Кроме того, там представлена информация о видах деятельности организаций, порядках и стандартах оказания медицинской помощи пациентам.