За февраль на «горячую линию» минздрава обратилось 258 рязанцев

По сравнению с предыдущим месяцем число обращений снизилось на 7%.

Общество

В феврале 2017 года на «горячую линию» министерства здравоохранения Рязанской области поступило 258 звонков. Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

По сравнению с предыдущим месяцем число обращений уменьшилось на 7%. Абонентов интересовали вопросы лекарственного обеспечения, обязательного медицинского страхования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, качества оказания медицинских услуг. По всем вопросам даны разъяснения специалистами министерства.

Помимо «горячей» телефонной линии взаимодействие с гражданами осуществляется, в частности, через специальные разделы официальных сайтов медицинских учреждений региона. Кроме того, там представлена информация о видах деятельности организаций, порядках и стандартах оказания медицинской помощи пациентам.