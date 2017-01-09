За две недели в Рязанской области родилось почти 400 детей

В роддомах №1 и №2 Рязани на свет появились три пары близнецов.

Общество

С 26 декабря 2016 по 8 января 2017 года в Рязанской области родилось 373 ребёнка.

Среди новорождённых 168 девочек и 205 мальчиков. В роддомах №1 и №2 Рязани на свет появились три пары близнецов, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.