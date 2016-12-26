За два года рязанский АПК выгодно приобрёл более 300 единиц отечественной сельхозтехники

Предприятия АПК Рязанской области активно обновляют свой технопарк.

Общество

Агропредприятия и фермерские хозяйства Рязанской области в этом году активно модернизируют парк сельскохозяйственной техники, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Закупки новой техники агропредприя Рязанской области делают за счёт собственных средств, по банковским кредитам, через лизинг. В 2016 году по федеральной программе импортозамещения, в рамках которой аграрии имеют возможность покупать отечественную технику с 25-процентной скидкой, было приобретено в общей сложности более 200 тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, прицепного оборудования. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году.

Общая сумма сделок по договорам купли-продажи составила 649,6 млн. рублей (рост по сравнению с 2015 годом на 247,1 млн рублей). Всего в 2014-2016 годах со скидкой на четверть стоимости было приобретено 328 единиц сельскохозяйственной техники российского производства.