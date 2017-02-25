За 2016 год в Рязанской области проведено свыше 1 млн. исследований функциональной диагностики

Обследование прошли 768,2 тыс. человек.

Общество

За 2016 год в Рязанской области проведено 1 млн. 028 тыс. функциональных исследований. Такие данные опубликовало региональное министерство здравоохранения.

По сравнению с 2015 годом, число проведённых исследований увеличился на 5%. Обследовано 768,2 тыс. человек, из них 110,3 детей, что также больше данных минувшего года. По сведениям службы, основную массу исследований - 95% составляют исследования сердечно-сосудистой системы, 2,5% исследования нервной системы и 2,5% исследования дыхательной системы.

По словам главного внештатного специалиста по функциональной диагностике министерства здравоохранения Рязанской области Маргариты Якушиной, в настоящее время в области трудятся квалифицированные специалисты по ФД, владеющие одновременно многими методами исследований и способные осуществлять комплексное функциональное обследование больных сердечно-сосудистой патологией, включая УЗ-дуплексное исследование сосудов дуги аорты и УЗ-исследование сердца.

В 2016 году произошло обновление материально-технической базы службы, поэтому в 2017 году продолжится развитие службы, основанное на современной диагностике, внедрении нового высокотехнологичного оборудования, рациональном применения всех методов и совершенствовании организации диагностического процесса.

- Продолжится тесное сотрудничество практического здравоохранения с кафедрами ФГБОУ ВО РязГМУ и врачами других специальностей для внедрения новых современных методов функциональной диагностики и развития научной работы, - продолжает Якушина.

Она отмечает, что отделение функциональной и ультразвуковой диагностики ОКБ уже 25лет является базой для курса функциональной диагностики ФГБОУ ВО РязГМУ. На базе отделения в рамках кафедры восстановительной медицины и курортологии проводится подготовка врачей-курсантов по специальности «Функциональная диагностика».