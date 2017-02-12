За 2016 год в Рязанской области проведено 755,2 тыс ультразвуковых исследований

По сравнению с 2015 годом, число исследований увеличилось на 4%.

Общество

За 2016 год в Рязанской области проведено 755,2 тыс. исследований УЗИ.

По сравнению с 2015 годом, число исследований увеличилось на 4%. Наибольшее число диагностических мероприятий проведено специалистами межрайонных диагностических центров, расположенных на базе Касимовской, Скопинской и Сасовской ЦРБ. Проведённые обследования способствовали своевременной постановке правильного диагноза, назначению адекватного лечения и скорейшему выздоровлению пациентов, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.