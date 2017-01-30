За 2016 год рязанцы обратились на телефон экстренной медико-психологической помощи почти 3 тыс. раз

По сравнению с 2015 годом, число обращений выросло на 50%.

Общество

В 2016 году на телефон экстренной медико-психологической помощи в Рязанской области поступило 2,8 тыс. раз.

По сравнению с минувшим годом число обращений увеличилось на 50%. На номер 8(4912) 24-45-24 поступило 92% звонков от людей, которые просили консультативной помощи для решения собственных проблем. Из числа поступивших звонков более 1600 обращений от женщин, почти в половину меньше от мужчин и 44 звонка поступило от подростков.

По данным специалистов, в структуре причин обращений наблюдалось увеличение по всем группам, в том числе в связи с травмирующими событиями, такими как смерть близких, семейные отношения, воспитание детей, недостаток общения и другие. По всем интересующим вопросам абоненты телефона экстренной медико-психологической помощи получили необходимые консультации специалистов областной психиатрической службы, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.