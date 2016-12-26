Выпускники ССУЗов Рязани востребованы на рынке труда

Этот факт констатировало заседание Рязанской областной комиссии по вопросам среднего профессионального образования.

Общество

На базе биофармацевтической компании «ФОРТ» состоялось заседание комиссии по вопросам среднего профессионального образования, информирует сайт Правительства Рязанской области. Заседание провела заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина.

В работе заседания приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, учреждений высшего и среднего специального образования, ООО «ФОРТ», общественных организаций. На мероприятии речь шла о подготовке специалистов среднего звена, востребованных на региональном рынке труда.

Елена Буняшина сообщила, что на предприятиях реального сектора экономики широко востребованы выпускники рязанских ССУЗов, обладающие качественными современными знаниями. Над обеспечением предприятий такими кадрами в регионе активно работают. В частности, строится взаимодействие учебных заведений с предприятиями, проводится корректировка образовательных программ по требованиям работодателей. Большое значение придаётся профориентации школьников, эффективность которой должно повысить создание в Рязани детского технопарка.

На заседании обсуждали также проведение регионального этапа чемпионата «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы»). По планам, в его рамках состоится конкурс учащихся ссузов по шестнадцати направлениям, а также мастер-классы, заседания «круглых столов» и ряд других мероприятий.