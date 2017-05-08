Выпускники и студенты «радика» встретились в ЦПКиО
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Центральный парк культуры и отдыха Рязани является одним из любимых мест встречи студентов РГРТУ.
В воскресенье, 7 мая, студенты и выпускники «радика» отметили День радио. В Рязани главным местом для встречи студентов РГРТУ всех лет является Центральный парк культуры и отдыха. И в этом году после торжественных мероприятий, проходивших в университете, бывшие и настоящие студенты встречались в ЦПКиО.
Часть студенческой группы 233 факультета электроники 1977 года выпуска пришла в парк, чтобы вспомнить годы обучения, взяли с собой свои студенческие фотографии.
– Мы празднуем 40 лет, как наша группа закончила университет. В планах на сегодня – общаться целый день, так как практически все из нас иногородние, – сказал выпускник 1977 года Леонид Сова.
Студентка 4-го курса 349 группы факультета вычислительной техники Валерия Киселёва пришла со своими одногруппниками, чтобы отпраздновать День радио в любимом месте всех «радистов».
– Мы очень часто собираемся в парке. Это наше любимое место встречи, начиная с первого курса. Думаю, что спустя много лет, мы по-прежнему будем здесь собираться и вспоминать учёбу в университете, потому что с этим местом связана значительная часть нашей студенческой жизни, – рассказала девушка.