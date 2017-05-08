Выпускники и студенты «радика» встретились в ЦПКиО

Центральный парк культуры и отдыха Рязани является одним из любимых мест встречи студентов РГРТУ.

Общество

В воскресенье, 7 мая, студенты и выпускники «радика» отметили День радио. В Рязани главным местом для встречи студентов РГРТУ всех лет является Центральный парк культуры и отдыха. И в этом году после торжественных мероприятий, проходивших в университете, бывшие и настоящие студенты встречались в ЦПКиО.

Часть студенческой группы 233 факультета электроники 1977 года выпуска пришла в парк, чтобы вспомнить годы обучения, взяли с собой свои студенческие фотографии.

– Мы празднуем 40 лет, как наша группа закончила университет. В планах на сегодня – общаться целый день, так как практически все из нас иногородние, – сказал выпускник 1977 года Леонид Сова.

Студентка 4-го курса 349 группы факультета вычислительной техники Валерия Киселёва пришла со своими одногруппниками, чтобы отпраздновать День радио в любимом месте всех «радистов».