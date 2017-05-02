Впервые за последние пять лет из Рязанской области выдворили китайцев

Судебные приставы препроводили иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Общество

27 апреля из международного аэропорта «Шереметьево» прямым авиарейсом «Москва — Пекин» вылетели двое подданных КНР. Это первый случай выдворения китайцев из Рязанской области с 2012 года.

Иностранцы, нарушившие правила пребывания на территории РФ, были привлечены к административной ответственности и по решению суда принудительно отправлены на родину, сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области

Судебные приставы препроводили иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, так как суд признал их пребывание на территории нашей страны незаконным.