27 апреля из международного аэропорта «Шереметьево» прямым авиарейсом «Москва — Пекин» вылетели двое подданных КНР. Это первый случай выдворения китайцев из Рязанской области с 2012 года.
Иностранцы, нарушившие правила пребывания на территории РФ, были привлечены к административной ответственности и по решению суда принудительно отправлены на родину, сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области
Судебные приставы препроводили иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, так как суд признал их пребывание на территории нашей страны незаконным.