http://7info.ru/news/ryazan-society/vospitanniki_rjazanskoj_shkoly-internata_posetili_rezidenciju_deda_moroza/
Воспитанники рязанской школы-интерната посетили резиденцию Деда Мороза
Общество 349
Воспитанники рязанской школы-интерната посетили резиденцию Деда Мороза
Общество 349
Дети пообщались со сказочными персонажами и покатались на упряжке с хаски.
В понедельник, 25 декабря, учащиеся 2 и 3 классов школы-интерната города Рязани приняли участие в празднике, организованном по инициативе и.о. главы администрации города Рязани Сергея Карабасова.
Ребята пообщались с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в различных играх и конкурсах, получили сладкие подарки и покатались на упряжке с хаски.