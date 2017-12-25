Воспитанники рязанской школы-интерната посетили резиденцию Деда Мороза

Дети пообщались со сказочными персонажами и покатались на упряжке с хаски.

Общество

В понедельник, 25 декабря, учащиеся 2 и 3 классов школы-интерната города Рязани приняли участие в празднике, организованном по инициативе и.о. главы администрации города Рязани Сергея Карабасова.

Ребята пообщались с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в различных играх и конкурсах, получили сладкие подарки и покатались на упряжке с хаски.