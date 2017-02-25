Воспитанники рязанского детского сада изучили азбуку пожарной безопасности

Тематическое занятие для самых маленьких жителей региона провели сотрудники ВДПО и МЧС России.

Общество

В детском саду №3 города Спас-Клепики прошло профилактическое мероприятие, на котором дети изучали азбуку пожарной безопасности в подвижной игровой форме.

Полезную игру для юных жителей Спас-Клепиков провели сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Клепиковского района Главного управления МЧС России по Рязанской области и представители Всероссиийского добровольного общества.

Инструктор Клепиковского ВДПО Татьяна Шапоренко совместно с дознавателем территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области старшим лейтенантом внутренней службы Инной Волковой провели профилактическое мероприятие по пожарной безопасности «Не играй с огнём», чтобы ещё раз напомнить детям основные правила безопасности в быту.

Они рассказали дошколятам об угрозе и опасности огня, о его разрушительных последствиях и удивительных свойствах, а также подробно пояснили, как необходимо себя вести в случае возникновения пожара. Дети активно участвовали в беседе, вспоминая правила пожарной безопасности, номера телефонов, по которым нужно звонить в случае пожара.

Для закрепления полученных знаний и умений, ребята приняли участие в игре-эстафете: спешили спасти свои любимые игрушки-«пострадавших» при пожаре. Учились вызывать пожарную службу. Также малыши тушили «пожар» с помощью ведерок с водой.

После проведённых игр все дети получили информационные закладки с правилами пожарной безопасности и подарок – игрушечную пожарную машину. С большим интересом детишки посмотрели мультфильмы по пожарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.