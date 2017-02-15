Восемнадцать студентов рязанских вузов стали обладателями стипендии администрации Рязани

В течение года учащиеся будут получать по 1 тысяче рублей ежемесячно.

Общество

Восемнадцать студентов рязанских вузов стали обладателями стипендии администрации Рязани. Список опубликован в среду, 15 февраля.

Стипендию в течение учебного года будут получать студенты РГРТУ Валерия Беглова, Светлана Муравлёва, Евгений Щигорев, Евгений Софьин; студенты РГУ имени С.А.Есенина Мария Шестакова, Владимир Круглов, Ирина Нечепуренко; учащиеся РГАТУ им. П.А. Костычева Мария Поликашина, Светлана Данилина, Станислав Белявский; представители Московского политехнического университета Маргарита Шибаршина, Андрей Шашков, Сабина Алджабаева; студенты РязГМУ Самвел Айвазян, Максим Гранаткин, Мария Игошина, Юлия Ли и учащийся Московского института культуры Олег Бурлаков.

Размер стипендии составит 1 тыс. руб. ежемесячно.