Восемнадцать человек стали лауреатами премии «Молодой учёный года»

День российской науки в Рязани отметили традиционным награждением лауреатов премии губернатора «Молодой учёный года».

Общество

День российской науки в Рязани отметили вручением наград Рязанской области и традиционным награждением лауреатов премии губернатора «Молодой учёный года». Церемония прошла в правительственном зале торжественных приёмов в среду, 8 февраля.

Награждение провёл лично губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. Глава региона начал торжественное мероприятие речью, в которой поздравил всех, кто работает в науке и творчестве, потому что наука в значительной степени творчество, подчеркнул губернатор. Олег Ковалёв пожелал рязанским учёным, чтобы их работа шла на пользу обществу и способствовала повышению уровня жизни в области в ещё большей мере, чем это происходит сегодня.

Нынешнее состояние научной деятельности в Рязанском регионе губернатор оценил высоко, отметив, что она признана на федеральном и международном уровне.

– Традиции, заложенные страшим поколением, сегодня уверенно продолжает и молодёжь, – обратился губернатор к собравшимся. – В конкурсе «Молодой учёный года» приняло участие более 90 студентов, которые показали глубокие знания в медицине, агрономии, литературоведении, юриспруденции, экологии. Надеюсь, им удастся воплотить в жизнь свои идеи и увидеть воочию результаты своего труда!

Завершая вступительное слово, Олег Ковалёв заявил, что рязанское правительство со своей стороны оказывает и будет оказывать молодым учёным помощь в развитии их творческого потенциала. Одна из её форм – это региональный конкурс «Молодой учёный года», способствующий выявлению наиболее талантливых учёных и наиболее перспективных проектов. Губернатор выразил уверенность, что поддержка молодых учёных даст положительный результат.

Особо отличившимся деятелям науки, представлениям разных поколений, вручались почётные знаки «За заслуги перед Рязанской областью», почётные грамоты и благодарности губернатора Рязанской области. Первыми, по старшинству, награды получила профессура рязанских вузов. Затем настал черёд молодых учёных. Восемнадцать человек получили дипломы премии в трёх категориях: «Молодые учёные и молодые специалисты», «Молодые учёные, обучающиеся в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре» и «Молодые учёные, обучающиеся в образовательной организации высшего образования».

Награды получили как аспиранты и преподаватели «гражданских» университетов Рязани, так и представители военных учебных заведений, таких, как Рязанское десантное училище и Академия права и управления ФСИН.

В ответных словах награждаемые благодарили государство и правительство Рязанской области за поддержку в научной деятельности. Молодые деятели науки не забывали поблагодарить свои вузы и лично наставников.

Алексей Меринов, доктор медицинских наук, представитель РязГМУ, получая награду из рук губернатора, пошутил:

Три года назад меня здесь поздравляли, я получал диплом «Молодой учёный года» в 40 лет и был самым великовозрастным среди молодых учёных года. Сегодня получаю награду просто за научную деятельность, значит, позитивная динамика есть. От всей души хочу поблагодарить нашу страну а мудрое отношение к науке. Поддержка молодых учёных– это наш потенциал.

В завершение торжества губернатор ещё раз поздравил всех с Днём российской науки и отметил важное значение существования в нашем регионе нескольких вузов для области и в целом для страны: чем больше научных учреждений, тем шире здоровая конкурентная среда, особо значимая в сегодняшней ситуации, когда взят курс на импортозамещение технологий. Отечественная наука не собирается отказываться от зарубежного опыта, но создание собственных научных разработок крайне важно для России, подчеркнул Олег Ковалёв, и он уверен, что в них своё слово скажут сегодняшние лауреаты и участники конкурса молодых учёных.

– Самые важные научные открытия у вас ещё впереди! – напутствовал молодых глава области.

Елена Ефремова и Валерия Калчугина, студентки 3 курса естественно-географического факультета Рязанского государственного университета им. С. Есенина, участвовали в конкурсе «Молодой учёный года», но не победили, получили лишь дипломы участников. Тем не менее, молодые микробиологи само участие в состязании научных проектов считают для себя честью, так как уровень этого конкурса высок.

Валерия представила на конкурс проект, связанный с кишечной палочкой: она изучает возможность практического использования такого свойства бактерий кишечной палочки, как производство аминокислот. Девушка намерена разработать импортозамещающую технологию, позволяющая выпускать аминокислоты не химическим, а биологическим синтезом.

Елена также занимается кишечной палочкой, но в другом ракурсе: выясняет, к каким антибиотикам, прописываемым при кишечных инфекциях, более приспособлены жители Рязани. Практический смысл этого исследования в том, чтобы выявить недействующие антибиотики и убрать их с прилавков аптек.

Обе студентки считают, что, подав заявку на участие в престижном региональном конкурсе, положили начало своей серьёзной научной работе. Они собираются дальше работать в выбранной специальности и добиваться новых открытий