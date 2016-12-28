Волонтёры подарили «Новогоднюю сказку» пожилым жителям Рязани

Акцию совместно организовали министерство социальной защиты населения Рязанской области и Детский эколого-биологический центр.

Общество

На минувшей неделе в Рязани прошла акция «Новогодняя сказка», совместно организованная министерством социальной защиты населения Рязанской области и Детским эколого-биологическим центром. Акция заняла два дня.

Волонтёры исходили из того, что не только дети любят сказки и хотят встретить праздник в атмосфере чуда. 22 декабря волонтёры показали жильцам Рязанского геронтологического центра имени П. А. Мальшина праздничный концерт. Всем проживающим в центре вручили подарки, которые своими руками изготовили дети из Рязани и области.

23 декабря волонтёры поздравили на дому пожилых граждан, состоящих на обслуживании в комплексном центре Рязани.