Водители и кондукторы рязанских троллейбусов отработали «обнаружение взрывного устройства»

В троллейбусном депо №1 состоялось внеочередное инструкторско-методическое учение.

Общество

23 декабря, в рамках подготовки к проведению Нового года, на территории троллейбусного депо №1 Управления Рязанского троллейбуса состоялось внеочередное инструкторско-методическое учение. Учение организовало городское управление транспорта. Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

В ходе учебной тренировки отрабатывались действия водителя и кондуктора при обнаружении в салоне троллейбуса бесхозного предмета, который в нынешней тревожной обстановке может оказаться взрывным устройством.

По инструкции, кондуктор, обнаружив в салоне троллейбуса неизвестный предмет, сообщает о находке водителю. Водитель останавливает троллейбус в малолюдном месте и эвакуирует пассажиров. В это время кондуктор докладывает о находке старшему диспетчеру, а тот оповещает соответствующие службы города. На место предположительно поасной находки выезжают специалисты.

По результатам проведенных учений действия должностных лиц предприятия, водителя троллейбуса и кондуктора были признаны грамотными и профессиональными.

Подобная тренировка в ближайшее время ждёт Рязанскую автоколонну №1310.