Во вторник в Рязани отключили воду на восьми улицах города

Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Общество

Во вторник, 11 июля, в Рязани отключили воду на восьми улицах. Как сообщает сайт администрации города, отключение связано с ремонтом на водопроводе.

В связи с этим с 9.30 до 16.00 без холодной воды придётся провести жителям домов 13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 по улице Трудовой, домов 24, 26, 28/10, 30/7, 32, 34, 40, 42, 46/1, 48, 50/10 (частный сектор) ул. З. Космодемьянской, 1-й проезд З. Космодемьянской, 2-й проезд З. Космодемьянской д. 2/44, д. 3, д. 5, д. 11 (частный сектор).

Воды также не будет на ул. Кошевого в домах 12, 14, 20 (частный сектор), ул. Разина в домах с 44 по 52/8 и с 45 по 53/16 (частный сектор), ул. Пугачёвав домах 41/10, 43/3, 45, 47/22 (частный сектор), ул. Рытикова в домах 9, 11, 12, 14 (частный сектор).