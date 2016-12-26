Во вторник рязанцев ждёт снег с дождём

Температура воздуха ночью по области -6…-1ºС, в Рязани -4…-2ºС; днём по области -3… +2ºС, в Рязани -1… +1ºС.

Общество

Во вторник, 27 декабря, на территории Рязанской области ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют снег с дождём. Об этом сообщается в метеопрогнозе, опубликованном на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Также завтра ожидается метель, местами налипание мокрого снега, гололёд. Водителям следует быть предельно внимательными – на некоторых участках дорог будет гололедица.

Порывы ветра будут достигать местами 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области -6…-1ºС, в Рязани -4…-2ºС; днём по области -3… +2ºС, в Рязани -1… +1ºС.