http://7info.ru/news/ryazan-society/vo_vtornik_na_odnoj_iz_ulic_rjazani_otkljuchili_vodu/
Во вторник на одной из улиц Рязани отключили воду
Общество 103
Во вторник на одной из улиц Рязани отключили воду
Общество 103
Отключение связано с ремонтом на водопроводе.
Во вторник, 14 февраля, жители д. 36 корп. 1, д. 34 корп. 5 по улице Качевской остались без холодной воды.
Как сообщает сайт администрации города, отключение связано с ремонтом на водопроводе.
Водоснабжение планируется восстановить к 15.00.