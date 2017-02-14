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http://7info.ru/news/ryazan-society/vo_vtornik_na_odnoj_iz_ulic_rjazani_otkljuchili_vodu/

Во вторник на одной из улиц Рязани отключили воду
Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Общество   103

Во вторник, 14 февраля, жители д. 36 корп. 1, д. 34 корп. 5 по улице Качевской остались без холодной воды.

Как сообщает сайт администрации города, отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Водоснабжение планируется восстановить к 15.00.