Во вторник без холодной воды останутся жители четырёх домов и один детский сад

Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Общество

Во вторник, 21 февраля, без холодной воды останутся жители четырёх домов и один детский сад.

В связи с ремонтом на водопроводе с 9.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. С. Середы, д. 10, д. 11, д. 21, д. 17, д. 11 (д/сад №109).