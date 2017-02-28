Во вторник без холодной воды остались жители 8 улиц Рязани

Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Общество

Во вторник, 28 февраля, без холодной воды остались жители восьми улиц Рязани. В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе до 16.00 не будет воды в домах д. 2/6, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 8, д. 10, д. 3, д. 5, д. 7 по ул. Машиностроителей, д. 1/7, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 2/6, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 10, д. 8/1 по ул. Маяковского, ул. Горького, д. 1, ул. Колхозная, д. 1/3, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, ул. Есенина, д. 59/12, д. 61/13, д. 57; ул. Зубковой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 4а, д. 4, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 6а, д. 10а, д. 10б, д. 10в, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 3, ул. Советской Армии, д. 2, д. 4.

Чуть раньше – к 15.30 – обещают дать холодную воду в дома 10, 12, 14/16 по ул. Новосёлов, ул. Советской Армии, с 18 дома по 28/7 дом по ул. Советской Армии и в дом д. 6 корп. 1 по ул. Зубковой.