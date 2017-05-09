Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днём Победы.

Дорогие рязанцы!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Великой Победы!

72 года отдаляют нас от того дня, когда после тяжелейших испытаний наша страна встретила первую мирную весну.

Для каждого из нас 9 мая это праздник героизма, стойкости и отваги. День, когда мы вспоминаем беспримерный подвиг нашего народа.

В этот день, склоняя голову, мы говорим слова благодарности нашим ветеранам, тем, кто, не щадя себя, отстоял свободу и независимость нашей Родины. Мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, умер от ран в госпиталях, кого замучили в нацистских концлагерях.

День Победы – главный праздник в нашей стране. Он объединяет все поколения, каждого из нас, наполняя сердца гордостью за нашу великую Родину. Сегодня мы стремимся быть достойными своих отцов и дедов.

Дорогие друзья! Примите мои самые искренние поздравления. Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким! Пусть над головой всегда будет мирное небо!

С Днём Победы!