Владимир Пучков: Совместная работа МЧС России и руководства Рязанской области позволяет нам создавать новые комплексные системы безопасности

Глава МЧС РФ побывал в Рязанской области с рабочим визитом.

Общество

В пятницу, 10 февраля, глава МЧС РФ Владимир Пучков посетил с рабочим визитом Рязанскую область. В рамках поездки он побывал в Шиловском районе, где ознакомился с работой ледовой переправы, а также посетил мобильный пункт обогрева и питания.

Мобильный пункт обогрева и питания, который посетил министр, был развёрнут на 171-м км автодороги М5 «Урал». В Рязанской области действуют 35 пунктов общей вместимостью 1465 человек. Водителям и тем, кто находится в пути, здесь готовы предоставить первую помощь, горячую еду и необходимые средства защиты. Владимир Пучков осмотрел имеющуюся в распоряжении регионального управления МЧС России технику, пообщался с работниками экстренных служб, а также водителями снегоуборочной техники, также представленной на пункте.

- МЧС России совместно с Рязанской областью выполняет целый комплекс мероприятий по дальнейшему развитию органов управления, реагирующих, пожарно-спасательных подразделений. Цель нашей совместной работы - внедрение новой формы профилактики и предупреждения ЧС, реализация социальных экономических и других программ, создание удобных условий проживания, стабильной работы энергетики и ЖКХ, быстрая помощь со стороны пожарных, спасателей, медиков. Совместная работа МЧС России и руководства Рязанской области позволяет нам здесь создавать новые комплексные системы безопасности населения, которые перекрывают и города, и отдалённые сельские поселения. Здесь реализуются новые технологические темы по развитию телефонов экстренного реагирования и системы «Безопасный город». Я сегодня пообщался с жителями Рязанской области. Они очень позитивно оценивают деятельность пожарно-спасательных подразделений, поддерживают создание добровольной пожарной охраны, планы и программы, реализуемые в Рязанской области, - сказал Владимир Пучков, общаясь с журналистами.

В Рязанской области создана мощная система прогнозирования и профилактики угроз - этот результат достигнут за счёт взаимодействия регионального управления МЧС России с федеральными коллегами, работы наземных служб контроля,передачи оперативной информации муниципальным образованиям. В регионе развиваются новые телекоммуникации, осуществляется подготовка специалистов, которые могут оценивать риски и добиваться результата, обеспечивая безопасность граждан, подчеркнул Владимир Пучков.

Кроме осмотра пункта обогрева и питания Владимир Пучков провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, участие в котором приняли начальник регионального управления МЧС России Сергей Филиппов, заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, представители министерств и ведомств.