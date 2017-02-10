Владимир Пучков провёл в Рязанской области заседание КЧС

Темой обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах и трассах.

Общество

В пятницу, 10 февраля, глава МЧС РФ Владимир Пучков посетил с рабочим визитом Рязанскую область. В рамках поездки он провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Темой обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах и предупреждение ЧС.

В этом году ожидается ранняя весна. Ощутить приближение весны уже смог почувствовать каждый - после сильных холодов наступило резкое потепление, ожидаются снегопады, солнечные тёплые дни, что не может не сказаться на состоянии ледяного покрова на водоёмах. В Рязанской области, отметил начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, водных объектов в регионе более, чем достаточно - в зимний период на них действуют 2 ледовые переправы, создано 48 мест выхода людей на лёд. С теми, кто нарушает правила, работают сотрудники МЧС - проводятся рейды, а также профилактические мероприятия и акции, организованные совместно с другими ведомствами и органами власти. Без внимания не остаются рыбаки и дрифтеры - те, кто пренебрегает правилами безопасности. На помощь спасателям приходит современная техника - на вооружении находится беспилотники, приобретённые за счёт средств федерального и областного бюджетов, а также малая авиация и судна на воздушной подушке. Для оперативного контроля за ситуацией сформирована группа сил и средств в составе 1156 человек личного состава, 315 единиц техники. Сейчас выделено 2 млн. руб. на мониторинг ситуации на водных объектах и контроля за пожарной обстановкой.

- Благодаря проведённой работе удалось снизить гибель людей на водных объектах на 50%, - заявил Сергей Филиппов.

Работу по предупреждению чрезвычайных ситуациях на трассах ведёт и правительство области. Так, по словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрея Савичева, для контроля за оперативной обстановкой, предприняты необходимые меры реагирования - осуществляется взаимодействие с ЦУКС, информация с 11 камер Росавтодора выводится в ЦУКС, также ведётся работа с дальнобойщиками, в работе используются беспилотники. Создана группировка сил и средств в количестве 2 тыс. 899 человек, 625 единиц техники. Как отметил заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, личный состав в количестве 1 тыс. 732 человек сформирован и в 12 филиалах ДРСУ, где создан запас материалов на случай ЧС. Дорожная служба располагает 651 единицей техники, для борьбы с гололёдом заготовлено свыше 200 тыс. тонн противогололёдных материалов, создано 55 оперативных бригад. Во всех подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство на случай ухудшения ситуации.

- Считаю, что силы и средства территориальной подсистемы Рязанской области для ликвидации происшествий в зимний период, в том числе связанных с возможным затруднением движения на трассах в зимний период, готовы- сказал он.

В условиях смены погоды, заявил Владимир Пучков, особое значение приобретают меры профилактики ЧС, которым сегодня необходимо уделять особое внимание.

- Я попрошу весь комплекс мероприятий на водных объектах провести на качественно новом уровне. Нужен чёткий прогноз состояния льда, запасов снега, влаги в снеге, которые позволят доводить до граждан всю необходимую информацию. Вы должны проводить повсеместно работу и с рыбаками. Где клёв - там будет рыбак, там должны быть ГИБДД, МЧС, все службы. Мы должны поработать с папами, мамами, детишками. В этом году ожидается ранняя весна. Под жёсткий контроль возьмём каждого ребёнка. Я прошу сверить все планы и программы на весенний период и на высочайшем уровне выполнить все профилактические мероприятия по предупреждению рисков на водных объектах, - сказал глава МЧС РФ.

Также Владимир Пучков обратил внимание властей на необходимость контроля и за обстановкой на дорогах Рязанской области - необходимость работы с водителями, гражданами, которые отправляются в дорогу. Нельзя оставлять без внимания и состояние трасс, подчеркнул глава МЧС РФ.

В свою очередь, Алексей Тюменев заявил, что все данные указания будут выполнены.