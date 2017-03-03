Владимир Махлейдт награждён медалью «За верность служебному долгу»

Награду ему вручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Общество

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Владимир Махлейдт получил медаль «За верность служебному долгу». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Награду рязанцу в четверг, 2 марта, вручил в Москве на расширенном заседании коллегии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.