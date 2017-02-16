Владелец «забросил» почти 200 гектар земли в Рыбновском районе

За не использование земель по назначению хозяин оштрафован на 35 тысяч рублей.

Общество

Владелец более чем 197 гектар земли в Рыбновском районе, вблизи села Токарево и деревни Малышево, «забросил» свои угодья и был за это наказан, сообщает сайт регионального Россельхознадзора 16 февраля.

По данным ведомства, земли гражданина Ф.В.П. были внепланово проверены органом муниципального земельного контроля Администрации Рыбновского района. Проверка доказала факт нарушения земельного законодательства: земли, предназначенные для сельскохозяйственного производства, полностью заросли сорной травой и даже молодыми деревцами – берёзами и клёнами. Участки явно не вспахивались, не обрабатывались иным образом и на них не пасли скот дольше трёх лет.

Собственник заброшенных земельных участков привлечён к административной ответственности и обязан уплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.