Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Вячеслав Фролов поздравил рязанок с Международным женским днём.

Дорогие рязаночки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём – первым праздником весны!

Мы, мужчины, искренне восхищаемся вами. Этот день наполнен самыми добрыми чувствами к тем, кто дарит нам любовь, поддержку и тепло домашнего очага. Вы придаете нашей жизни истинный смысл, ведь для сильного пола нет ничего важнее, чем быть рядом с вами и стремиться быть достойными вас.

В этот день я желаю вам самых красивых цветов и самых сердечных поздравлений от тех, кого вы любите и кто любит вас!

Спасибо вам за то, что украшаете этот мир, наполняете его теплом и светом! Здоровья вам, добра, семейного благополучия!

Будьте счастливы!