Официальный приём главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Владислава Фролова и главы администрации города Рязани Олега Булекова прошёл в областном научно-методическом центре народного творчества. На приём пригласили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

– Прошли долгие 72 года с тех пор, как над Рейхстагом советские солдаты водрузили знамя Победы. Многие сейчас стараются переписать историю, мы должны с вашей помощью помешать этому. Рассказывайте внукам и правнукам о войне, о героях сражений, о подвиге наших солдат. В преддверии самого почитаемого праздника – Дня Победы – разрешите поздравить вас, пожелать вам крепкого здоровья и почтить память тех, кого с нами нет, – отметил глава Рязани Владислав Фролов, поздравляя ветеранов.