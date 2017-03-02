Весной в Рязани появятся «еврогрядки» и «аптекарские клубы»

До конца мая в городе высадят 500 деревьев, 1 400 кустарников и около 420 тысяч цветов.

Общество

В администрации Рязани обсудили план работ по весеннему озеленению города. На совещании, которое в среду, 1 марта, провёл глава администрации Олег Булеков, было объявлено, что до конца мая в городе высадят 500 деревьев, 1 400 кустарников и около 420 тысяч цветов. Кроме привычных клумб в Рязани появятся «еврогрядки», «овощные» композиции, «эко» и «аптекарские» клумбы, сообщает сайт администрации города.

В первую очередь запланировано озеленение площадей Димитрова, Театральной, Циолковского, Соборной, Свободы, по Московскому шоссе, в скверах на улице Гагарина, Шереметьевском, парке на улице Ленина и других площадках города, а также на разделительных полосах улиц Новосёлов и Черновицкой.

В настоящее время в рамках единой концепции уже разработаны эскизы оформления территорий, в том числе с использованием малых архитектурных форм, проводятся организационно-подготовительные мероприятия.

Олег Булеков высказал свои замечания по проекту и поручил всем профильным службам активизировать работы по согласованию с предприятиями и организациями Рязани вариантов дизайна, адресных ориентиров и сроков проведения заявленных в проекте мероприятий.