В Захарове за неисполнение требований прокурора оштрафовали директора управляющей компании

Управляющая компания не спешила устранить проблемы с внутридомовым газовым оборудованием.

Общество

В Захаровском районе за неисполнение требований прокурора оштрафовали директора ООО «Елинское ЖКХ». Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ноябре прошлого года в ходе прокурорской проверки состояния безопасности внутридомового газового оборудования было выявлено, что в двух домах в селе Елино, находящихся в ведении управляющей компании, частично разрушена кирпичная кладка и штукатурка оголовков вентканалов и дымоходов. Прокуратура направила по данному факту представление, которое в установленный законом срок не было рассмотрено, управляющая компания мер по устранению проблемы не предприняла.

В январе 2017 года иск в отношении ООО «Елинское ЖКХ» был направлен в Михайловский районный суд, который и принял решение о наказании виновного.