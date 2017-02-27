В выходные дни в Рязани засыпали ямы на двух улицах

Общая площадь участков составила 102 кв.м.

Общество

В Рязани продолжаются работы по инвентаризации автомобильных дорог. До начала сезона дорожных работ все выявленные ямы засыпаются щебнем. Так, с 24 по 27 февраля были засыпаны выбоины на улице Советской Армии и Куйбышевском шоссе. Общая площадь участков составила 102 кв.м, сообщает сайт администрации города Рязани.

На участках автомобильных дорог по улицам Княжье Поле, Михайловское шоссе, Станкозаводской и Свободы установлены дорожные знаки – «Ограничение максимальной скорости» и «Дорожные работы».