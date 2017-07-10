В течение трёх дней в Рязани будут отключать электричество

Плановые отключения коснутся жителей семи улиц.

Общество

В Рязани в течение трёх дней будут проводиться плановые работы на воздушной линии. В связи с этим 12, 13 и 14 июля будет отключено электричество на нескольких улицах города.

В среду, 12 июля, с 9.00 до 20.00 без света останутся жители домов с 1по 69 по ул. Призаводской, домов 87, 89, 89а, 90 по ул. Школьной, домов 20 по ул. Садовой.

В четверг, 13 июля, с 10.00 до 16.00 электричество отключат по следующим адресам: ул. Колупановка, д. 1, д. 7, д. 7а, ул. Бугровка, д. с 1 по 26, ул. Серёжина гора, д. с 5 по 29, д. с 35 по 45 (нечётная сторона), д. с 14 по 24 (чётная сторона), ул. Серёжин переулок, д. с 1 по 18, д. 24.

В пятницу, 14 июля, работы на этих улицах продолжатся, сообщает сайт администрации. С 10.00 до 15.00 электроэнергии не будет на ул. Колупановка, д. 1, д. 7, д. 7а, ул. Бугровка, д. с 1 по 26, ул. Серёжина гора, д. с 5 по 29, д. с 35 по 45 (нечётная сторона), д. с 14 по 24 (чётная сторона), ул. Серёжин переулок, д. с 1 по 18, д. 24.