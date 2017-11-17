http://7info.ru/news/ryazan-society/v_subbotu_v_rjazanskoj_oblasti_ozhidaetsja_do_5_gradusov/
В субботу в Рязанской области ожидается до +5 градусов
Общество 157
В субботу в Рязанской области ожидается до +5 градусов
Общество 157
Соответствующий метеопрогноз размещён на сайте регионального управления МЧС России.
Днём в субботу, 18 ноября, в рязанской области ожидается до 0 до 5 градусов тепла. Соответствующий метеопрогноз размещён на сайте регионального управления МЧС России.
Рязанцев ожидает облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду.