В субботу в Рязанской области ожидается до +5 градусов

Соответствующий метеопрогноз размещён на сайте регионального управления МЧС России.

Общество

Днём в субботу, 18 ноября, в рязанской области ожидается до 0 до 5 градусов тепла. Соответствующий метеопрогноз размещён на сайте регионального управления МЧС России.

Рязанцев ожидает облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду.