В субботу в Рязани вновь пройдёт акция по раздельному сбору мусора

В этот раз волонтёры будут работать у бывшего арт-клуба «Планетарий».

Общество

В субботу, 18 февраля, в Рязани вновь пройдёт акция по раздельному сбору мусора. Об этом сообщают активисты Экологического рязанского альянса.

В этот раз, также, как и в каждую третью субботу месяца, волонтёры будут принимать мусор перед бывшим арт-клубом «Планетарий» на Московском шоссе. Время работы – с 10.00 до 12.00.