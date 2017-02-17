http://7info.ru/news/ryazan-society/v_subbotu_v_rjazani_vnov_projdjot_akcija_po_razdelnomu_sboru_musora170217/
В субботу в Рязани вновь пройдёт акция по раздельному сбору мусора
Общество 36
В субботу в Рязани вновь пройдёт акция по раздельному сбору мусора
Общество 36
В этот раз волонтёры будут работать у бывшего арт-клуба «Планетарий».
В субботу, 18 февраля, в Рязани вновь пройдёт акция по раздельному сбору мусора. Об этом сообщают активисты Экологического рязанского альянса.
В этот раз, также, как и в каждую третью субботу месяца, волонтёры будут принимать мусор перед бывшим арт-клубом «Планетарий» на Московском шоссе. Время работы – с 10.00 до 12.00.