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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_subbotu_v_rjazani_projdut_tradicionnye_jarmarki_vyhodnogo_dnja/

В субботу в Рязани пройдут традиционные ярмарки выходного дня
Свою продукцию представят не менее 180 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий Рязанской области.

Общество   147

В субботу, 21 января, в Рязани состоятся очередные ярмарки выходного дня. На пяти традиционных площадках Рязани – на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый» –  свою продукцию представят не менее 180 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент молочных и мясных продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий, картофеля и овощей, а также ряд других товаров.