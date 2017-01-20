В субботу в Рязани пройдут традиционные ярмарки выходного дня

Свою продукцию представят не менее 180 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий Рязанской области.

Общество

В субботу, 21 января, в Рязани состоятся очередные ярмарки выходного дня. На пяти традиционных площадках Рязани – на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый» – свою продукцию представят не менее 180 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент молочных и мясных продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий, картофеля и овощей, а также ряд других товаров.