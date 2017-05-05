http://7info.ru/news/ryazan-society/v_subbotu_v_rjazani_budet_teplo_preimuschestvenno_bez_osadkov/
В субботу в Рязани будет тепло, преимущественно без осадков
Общество 140
В субботу в Рязани будет тепло, преимущественно без осадков
Общество 140
Температура воздуха ночью по области +2…+7ºС, в Рязани +4…+6ºС; днём по области +15…+20ºС, в Рязани +17…+19ºС.
В субботу, 6 мая, рязанцев ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом говорится в прогнозе синоптиков, размещённом на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Ветер будет западный, скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области +2…+7ºС, в Рязани +4…+6ºС; днём по области +15…+20ºС, в Рязани +17…+19ºС.