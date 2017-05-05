В субботу в Рязани будет тепло, преимущественно без осадков

Температура воздуха ночью по области +2…+7ºС, в Рязани +4…+6ºС; днём по области +15…+20ºС, в Рязани +17…+19ºС.

Общество

В субботу, 6 мая, рязанцев ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом говорится в прогнозе синоптиков, размещённом на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер будет западный, скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области +2…+7ºС, в Рязани +4…+6ºС; днём по области +15…+20ºС, в Рязани +17…+19ºС.