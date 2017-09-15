В субботу из-за «Кросса нации» изменятся маршруты общественного транспорта в Рязани

Движение частного транспорта по площади Соборной, улицам Соборной и Петрова будет ограничено.

Общество

В субботу, 16 сентября, в Рязани состоится забег «Кросс нации». Спортсмены стартуют в 12.00 с площади Соборной. Здесь же будет организована развлекательная программа для участников забега и болельщиков.

В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта, проходящие через Соборную площадь.

С 9.00 до 15.00 троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района будут следовать по улице Маяковского до площади Мичурина; автобусы маршрутов №41 на участке между остановками «Детский мир (ул. Соборная)» и «пл. Свободы» будут следовать по улице Ленина, улице Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

С 9.00 до 15.00 будет перекрыто движение автомобилей на Соборной площади, с 12.00 до 13.00 по маршруту соревнования: Соборная площадь – улица Соборная – площадь Ленина – Первомайский проспект – улица Каширина – улица Семинарская – улица Соборная – Соборная площадь.

Движение троллейбусов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16 и автобусов №№1, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 98, 99 будет прекращено с 12.00 до 13.00.

Движение частного транспорта по площади Соборной, улицам Соборной и Петрова будет ограничено с 8.00 до 14.00.