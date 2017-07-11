В среду в Рязани ожидается до +26 градусов

Ночью и утром местами туман. Днём местами небольшой дождь, гроза.

Общество

В среду, 12 июля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Ночью и утром местами туман. Днём местами небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, ночью 1-6 м/с, днём 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17м/с.

Температура воздуха ночью по области +10…+15ºС, в Рязани +11…+13ºС; днём по области +22…+27ºС, в Рязани +24…+26ºС.

Прогноз синоптиков размещён на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.