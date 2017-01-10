В среду рязанцев ожидает туман и небольшой снег

Температура воздуха ночью по области -16…-11°С, местами до -21°С, в Рязани -16…-14°С; днём по области -12…-7°С, в Рязани -11,-9°С.

Общество

В среду, 11 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег (до 0,5 мм). Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по области -16…-11°С, местами до -21°С, в Рязани -16…-14°С; днём по области -12…-7°С, в Рязани -11,-9°С.

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.