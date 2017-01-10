http://7info.ru/news/ryazan-society/v_sredu_rjazancev_ozhidaet_tuman_i_nebolshoj_sneg/
В среду рязанцев ожидает туман и небольшой снег
Общество 83
В среду рязанцев ожидает туман и небольшой снег
Общество 83
Температура воздуха ночью по области -16…-11°С, местами до -21°С, в Рязани -16…-14°С; днём по области -12…-7°С, в Рязани -11,-9°С.
В среду, 11 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег (до 0,5 мм). Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью по области -16…-11°С, местами до -21°С, в Рязани -16…-14°С; днём по области -12…-7°С, в Рязани -11,-9°С.
Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.