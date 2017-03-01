В среду отключили холодную воду на двух улицах Рязани

Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Общество

В среду, 1 марта, отключили холодную воду на двух улицах Рязани. В связи с ремонтом на водопроводе без воды остались жители домов по следующим адресам:

улица Весенняя, 3/15, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 11, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 20, 18, 16;

улица Высоковольтная, 34/13.

Как сообщает сайт администрации города Рязани, водоснабжение планируется восстановить к 16.00.