В среду отключат воду на 10 улицах Рязани и в двух посёлках

Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Общество

В среду, 13 сентября, в Рязани запланировано масштабное отключение воды. В связи с ремонтом на водопроводе с 9.30 до 19.00 отключат холодную воду в посёлках Борки и Южный, а также ещё на 10 улицах города.

Как сообщает сайт администрации города Рязани, без воды завтра придётся провести жителям улиц:

- Щорса, д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 5, д. 33а (д/сад №116), д. с 33 по 39 и с корпусами, д. 38а, д. 38/11;

- Нахимова, д. 1 (школа №57), д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 19, д. 66, д. 66 корп. 1,д. 66 корп. 2, д. 68;

- Мусоргского, д. 66, д. 68;

- Котовского, д. 1/3;

- Кутузова, д. 12 корп. 1, д. 46 (колледж);

- Ушакова, д. 2а, д. 2б;

- Корнилова, д. 2а, д. 2б;

- Гайдара, д. 2а;

- Черновицкая, д. 24 корп. 1, д. 26/43, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 32а (д/сад №145), д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3, д. 54 (РГАТУ);

- Гоголя, д. 45, д. 45 корп. 1,д. 45 корп. 2, д. 47.