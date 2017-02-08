В Скопинском районе стартовал всероссийский эко-марафон

Акция в Скопинском районе продлится до 13 февраля.

Общество

В Скопинском районе стартовало одно из первых ярких природоохранных событий – всероссийский эко-марафон переработки «Сдай макулатуру – спаси дерево» в рамках объявленного президентом Российской Федерации Года экологии.

Важной частью охраны окружающей среды является ресурсосбережение. В частности раздельный сбор отходов и вторичная переработка бумаги, пластика, стекла позволят существенно снизить негативное воздействие жизнедеятельности человека на природу нашего края.

Первый шаг на пути к раздельному сбору отходов – сбор макулатуры – ценного сырья.

Акция в Скопинском районе продлится до 13 февраля. Однако организаторы надеются, что раздельный сбор мусора станет постоянной в жизни каждого жителя района. Тогда каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объёма мусора на полигонах, а также уменьшения количества несанкционированных свалок мусора.