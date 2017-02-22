В Скопинском районе совет ветеранов поздравили с 30-летием организации и Днём защитника Отечества

За накрытыми праздничными столами в течении всего мероприятия «именинники» принимали поздравления и слушали зажигательные песни, в исполнении лучших коллективов Скопинского района.

Общество

Во вторник, 21 февраля, в здании администрации Скопинского района прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня защитника отечества и 30-летия образования Совета ветеранов войны и труда, объединившего в своих рядах активистов, которые поставили перед собой задачу заботиться о старшем поколении и передавать свой опыт молодёжи.

23 февраля в нашей стране вспоминают о воинской славе России, которую российские войска обрели на полях сражений. В этом празднике заложен огромный смысл – любить и защищать свою Отчизну.

Именно под таким девизом вот уже несколько десятилетий работают в Скопинском районе общественные организации, деятельность которых заключается не только в поддержке и защите прав и интересов пожилых людей, но и в духовно-нравственном воспитании молодёжи.

С этой знаменательной датой ветеранов от всей души поздравили глава администрации Скопинского района Александр Боков и глава муниципального образования Вячеслав Затяжных. Руководители Скопинского района пожелали им здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также вручили ветеранам войны и труда грамоты и благодарственные письма за активную жизненную позицию и огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

– Уважаемые ветераны, Ваш неоценимый вклад в нашу жизнь нельзя описать простыми словами благодарности. Искренне желаем вам благополучия, финансовой независимости, крепкого здоровья, поддержки и понимания родных. Пусть светом и теплом озаряется каждый ваш день. Счастья вам и душевного равновесия, – поблагодарил ветеранов глава администрации Скопинского района Александр Боков.

За накрытыми праздничными столами в течении всего мероприятия «именинники» принимали поздравления и слушали зажигательные песни, в исполнении лучших коллективов Скопинского района.