В Скопинском районе состоялся спортивный праздник для детей школы-интерната

В празднике приняли участие школьники всех возрастов.

Общество

В четверг, 22 декабря в ОГБОУ «Скопинская школа-интернат» состоялся спортивный праздник, организованный отделом по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике совместно с молодёжной администрацией Скопинского района.

Для детей было подготовлено множество конкурсов и состязаний, в которых приняли участие все школьники, от начального звена до старшеклассников. Началось спортивное мероприятие с общей зарядки. Дети со старанием и азартом повторяли движения за учителем физической культуры Лопатинской школы Светланой Брылевой. Не у всех получалось выполнять энергичные движения правильно и быстро, но это не помешало школьником зарядиться бодростью и веселым настроением.

Для каждой возрастной категории были подготовлены свои игры и состязания. Так, малыши, разделившись на 2 команды, приняли участие в весёлых стартах. Сюрпризом для ребят в этот день было присутствие клоуна Смешинки в исполнении председателя молодёжной администрации Скопинского Района Людмилы Летовой. Дети с радостью познакомились с героиней мероприятия и с удовольствием участвовали в спортивных состязаниях.

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми, а клоун Смешинка подбадривала малышей, добавляя больший азарт.

В это же время на территории образовательного учреждения юноши соревновались в мини-футболе. Упорная борьба держала в напряжении всех — и игроков, и болельщиков.

Соревнования проходили и внутри учебного учреждения, где школьники играли в шашки, настольный теннис, определяли сильнейшего в армрестлинге.

Также юноши и девушки приняли участие в сдаче Физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Каждый участник с энтузиазмом выполнял свои нормативы, стараясь показать лучшие результаты.

В завершение мероприятия состоялось награждение, на котором победители и призёры были отмечены медалями, грамотами и кубками, подготовленными отделом по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике, ну, а представители молодёжной администрации Скопинского района преподнесли участникам сладкие призы.

На протяжении всего мероприятия царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А восторженные глаза детей – лучшая награда организаторам праздника.